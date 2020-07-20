بعمر الأربع سنوات... سارت 100 كيلومتر للعودة الى منزلها

وفي التفاصيل، تم العثور على كلبة مفقودة في ولاية ميزوري الأميركية، أي في منزل العائلة السابق.

شعرت "كليو" بالرغبة بالعودة إلى منزلها ويقال إنها عندما وصلت إلى بيتها القديم كانت خائفة، بسبب عدم وجود عائلتها.



وجدت طريقها إلى منزلها من خلال السير حوالى 100 كيلومتر ورأت غرباء يسكنون فيه.

وتمكن مالك البيت الجديد من التواصل مع أصحاب "كليو" من خلال الرقاقة الالكترونية التي كانت ترتديها.