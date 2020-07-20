اختفت الكلبة "كليو" التي يبلغ عمرها 4 سنوات لبضعة أيام ليجدها أصحابها في مكان غير متوقع.
وفي التفاصيل، تم العثور على كلبة مفقودة في ولاية ميزوري الأميركية، أي في منزل العائلة السابق.
شعرت "كليو" بالرغبة بالعودة إلى منزلها ويقال إنها عندما وصلت إلى بيتها القديم كانت خائفة، بسبب عدم وجود عائلتها.
وجدت طريقها إلى منزلها من خلال السير حوالى 100 كيلومتر ورأت غرباء يسكنون فيه.
شعرت "كليو" بالرغبة بالعودة إلى منزلها ويقال إنها عندما وصلت إلى بيتها القديم كانت خائفة، بسبب عدم وجود عائلتها.
وجدت طريقها إلى منزلها من خلال السير حوالى 100 كيلومتر ورأت غرباء يسكنون فيه.
وتمكن مالك البيت الجديد من التواصل مع أصحاب "كليو" من خلال الرقاقة الالكترونية التي كانت ترتديها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعمر الأربع سنوات... سارت 100 كيلومتر للعودة الى منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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