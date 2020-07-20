السودان يعتزم المصادقة على اتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري

أعلن السودان، الإثنين، عزمه المصادقة على اتفاقيتي "مناهضة التعذيب" و"حماية الأشخاص من الاحتجاز والاختفاء القسري"، والتي كانتا محل رفض نظام الإخوان البائد طيلة الثلاثة عقود الماضية.



وجاء القرار عقب اجتماع لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السوداني برئاسة وزير الداخلية الطريفي إدريس، والذي ناقش الاتفاقيتين من حيث أهمية انضمام الخرطوم إليهما.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء السوداني، فإن اجتماع قطاع الحكم والإدارة ناقش إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة لسنة ١٩٨٤.

Advertisements

وتتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب أحكاماً متعددة نصت على الاعتراف بالحقوق المتساوية للجميع.

كما تمت مناقشة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والذي يعني به الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية مما يحرمه من حماية القانون.

ووفق البيان فإن الاجتماع أمن على أهمية هذه الاتفاقيات لما تقدمه من مبادئ تضمن الحرية والعدل والسلم، وأوصى بانضمام السودان إليها مع مراعاة الحقوق الواردة في القانون الجنائي بالبلاد.