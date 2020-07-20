مقتل جنديين تركيين في قصف استهدف موقعا عسكريا شرقي البلاد‎

الخليج 365الإثنين 2020/7/20 09:09 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، مقتل جنديين جرّاء هجوم استهدف منطقة عسكرية بولاية هكاري ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد,
وأشار بيان للوزارة، إلى أن الهجوم استهدف موقعا عسكريا في بلدة "تشوقورجه" بالولاية؛ ما أسفر عن مقتل الجنديين، ولفت إلى أن الهجوم تم بواسطة قصف صاروخي تم عن بعد، واصفة إياه بـ"الإرهابي".
يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية التركية انطلاق عملية ضد أكراد بالولاية، بزعم صلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا".
وقالت في بيان إن العملية "يلدريم-2 جيلو" انطلقت ليل الأحد الاثنين؛ بمشاركة 1106 عناصر من قوات المهام الخاصة في الدرك والشرطة.
واعترف الداخلية التركية بقتل 3 أكراد في العملية المدعومة بغطاء جوي؛ مشددا على مواصلتها حتى الانتهاء من القضاء على الإرهاب كليا، بحسب زعمه.
ويشكو الأكراد في تركيا من استخدام أنقرة القوة المفرطة ضدهم بزعم الانتماء لحزب العمال الكردستاني.
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