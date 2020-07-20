بدء تدريبات بحرية أمريكية أوكرانية.. وروسيا تراقب

أطلقت الولايات المتحدة وأوكرانيا، الإثنين، تدريبات بحرية مشتركة في البحر الأسود، في انعكاس للتعاون الأمريكي مع كييف التي تخوض مواجهة مع روسيا التي تشير إلى أنها تراقب البوارج الأمريكية.



وشاركت 26 بارجة من ثماني دول في التدريبات العسكرية السنوية المسماة "نسيم البحر" التي نظمها البلدان، بينها مدمرة الصواريخ الموجهة "يو أس أس بورتر".

وقال ايوغين بلاك قائد الأسطول الأميركي السادس في بيان حول التدريبات :إنّ "البحر الأسود ممر مائي حيوّي للتجارة البحرية والاستقرار في أوروبا".

وتابع أن "الولايات المتحدة والحلفاء في الحلف الأطلسي والبلدان الشريكة تدرك أهمية ... أن يكون بوسعها التعامل بسلاسة سويا وردع أي عدوان من الخصوم".

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وتعد الولايات المتحدة حليفا رئيسيا لأوكرانيا في نزاعها مع روسيا حول شبه جزيرة القرم والمناطق الانفصالية الموالية لموسكو في شرق أوكرانيا.

وضمت روسيا القرم في العام 2014 وفي العام 2018 احتجزت القوات الروسية ثلاث بوارج أوكرانية في البحر الأسود.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات التي تم إجراؤها 20 مرة منذ العام 1997، أسبوعا على أن تقتصر على عمليات بحرية وجوية بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ.

وتشارك قوات من بلغاريا وجورجيا والنروج ورومانيا وإسبانيا وتركيا في التدريبات.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حوضا لصناعة السفن في القرم، الإثنين، ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عنه قوله :إنّ أسطول البحر الأسود الروسي يراقب البوارج الأمريكية في المنطقة".