شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل 468 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع عدد الاصابات الى 8360.



كما اعلنت في تقرير حول الحالة الوبائية في فلسطين - فيروس كورونا /خلال الـ24 ساعة الماضية/ عن تسجيل 3 حالات وفاة في يطا ومدينة الخليل ومخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين .

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