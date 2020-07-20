الإعلام الروسي يشيد بانجاز مسبار " الأمل "

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
شاد الإعلام الروسي ووكالات الأنباء والمواقع الروسية بالانجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بأطلاق مسبار " الأمل" الى الكوكب الاحمر اليوم.
و نقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" و"تاس " الروسية للانباء اليوم الانجاز التاريخي الذي حققته الدولة بالقول" أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان بالساعة 1:58 بتوقيت الإمارات /58.00 بتوقيت موسكو / مسبار" الأمل" والذي قام المهندسون الاماراتيون بتصنيعه في اول مهمة عربية إلى المريخ تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي".
وتناولت الصحف الروسية الصباحية والمسائية ومنها " ايزفيستيا وكوميرسانت " اضافة الى بعض المواقع مثل "ياندكس. رو " وغيرها عملية اطلاق مسبار" الأمل" الذي يزن حوالي 1350 كيلوجراما ،حيث تم إنشاؤه بالتعاون مع وكالة الفضاء الإماراتية ، ومركز محمد بن راشد للفضاء الذي تولى عملية التنفيذ والإشراف على مراحل التصميم والإطلاق كافة.و تم تجهيزه بلوحين شمسيين ، وكاميرا عالية الدقة متعددة القنوات ، ومقاييس طيف بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.
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