شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا توقف اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت بریطانیا الیوم الاثنین وقف العمل باتفاقیة تسلیم المطلوبین مع ھونغ كونغ، ووسعت نطاق حظر الاسلحة على الصین ردا على قانون الامن القومي الذي فرضتھ بكین اخیرا في الاقلیم.

Advertisements وقال وزیر الخارجیة البریطاني دومنیك راب في جلسة لمجلس العموم البریطاني ان قانون الامن القومي یعد انتھاكا صارخا من جانب الصین لالتزاماتھا الدولیة تجاه الوضع في ھونغ كونغ. وكانت ھونغ كونغ مستعمرة بریطانیة اعیدت للصین رسمیا في عام 1997 بعد توقیع معاھدة عام 1985 التي تشترط احتفاظ الاقلیم باستقلالیة واسعة عن السلطات المركزیة في بكین مدة خمسین عاما بعد التسلیم.

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