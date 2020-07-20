أردوغان يخدع الأتراك بشأن تصنيع سيارة كهربائية محلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تسببت صحيفة تركية موالية للرئيس رجب طيب أردوغان في فضيحة جديدة له، بعدما كشفت عن خداعه الرأي العام في بلاده وعالميا بشأن صناعة سيارة كهربائية محلية .. وفق “العين“.



وأكدت الصحيفة، أن مزاعم أردوغان حول إنتاج تركيا لسيارة كهربائية محلية الصنع بنسبة 100%، المعروفة اختصارًا باسم "TOOG"، ليست إلا وهم.

وكشفت صحيفة "صباح" التركية، أن مصنع شركة سيارات تركيا الكهربائية الجديد، ما هو إلا مصنع لتجميع المكونات، وأنه سيعتمد على نحو نصف المكونات المستوردة من الخارج.

وأضافت الصحيفة، أن شركة "TOGG" ستعتمد على 49% منتجات مصنعة في الخارج لإنتاج السيارة، وذلك رغم أن أردوغان أوهم الأتراك والرأي العام العالمي بأن تصنيع السيارة سيكون محليًا بنسبة 100%.

ووفقا للتقرير، فقد أنهت شركة "TOGG" المنتجة للسيارة الكهربائية 93% من أعمال اختيار الموردين الأجانب.

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وفي مستهل عملية إنتاج السيارة الكهربائية التي تقول أنقرة إنها ستكون محلية بنسبة 100%، ستبلغ في البداية نسبة المساهمة المحلية 51% فقط وسيتم الاعتماد على منتجات مصنعة في الخارج لإنتاج السيارة.

وبحسب المسؤولين تسعى الحكومة لرفع نسبة المساهمة المحلية في عملية الإنتاج إلى 68% عام 2025.

والسبت الماضي شهد وضع حجر الأساس في مصنع سيارات "TOOG" في بلدة “جمليك” بمدينة بورصا غرب تركيا، وتخطط الحكومة للانتهاء من أعمال إنشائه خلال 18 شهرا على أن يتم طرح أول دفعة من سلسلة السيارات في الربع الأخير من 2022.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل الافتتاح من أسماهم "لوبي الخائفين" بسبب تشكيكهم في حقيقة إنتاج تركيا سيارة محلية الصنع بالكامل، بينما لم يقدم ما يرد على انتقاداتهم.

ولم يرد أردوغان على المعلومات التي تقول، إن مصنع السيارة التركية سيكون دوره تجميع الأجزاء الأساسية للسيارة بعد تصميمها وتصنيعها بالخارج.

والأسبوع الماضي سخر مقدم البرامج التركي في قناة (خبر ترك) فاتح ألتايلي من إسناد تصنيع مكونات أول سيارة تركية "محلية الصنع" إلى شركة ألمانية مقابل 250 مليون يورو بعدما أعلنت السلطات أنها ستكون محلية الصنع كليا.