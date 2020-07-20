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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة وغداً المتمم لذي القعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تعذر اليوم الاثنين رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد استطلاعه في المملكة العربية السعودية.
وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.
وبذلك يكون الوقوف بعرفة يوم الخميس 30 يوليو، وعيد الأضحى يوم الجمعة 31 يوليو.
يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح أمس الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وفق «الرياض».
يأتي ذلك تطبيقا لما أعلنه سابقا، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاق بالأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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