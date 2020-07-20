الأمن التركي يفض وقفة كردية لإحياء ذكرى تفجير "سوروج"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

فضت قوات الأمن التركية، الإثنين، وقفة للأكراد سلمية، لإحياء الذكرى الخامسة للتفجير الانتحاري الذي وقع يوم 20 يوليو/تموز 2015 بمدينة سروج التابعة لولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، وأسفر عن مقتل 33 شخصًا، وأكثر من 100 جريح .. وفق “العين“.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، داهمت قوات الأمن وقفة نظمها الأكراد داخل حديقة مركز "أمارا" الثقافي الذي شهد التفجير قبل 5 أعوام، وقامت بطردهم وتقطيع صور من قتلوا بالهجوم والتي كانت معلقة على جدران المكان.

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وبررت الشرطة التركية استخدامها القوة ضد الأكراد في هذه الفعالية بالحظر المفروض على تنظيم أية فعاليات من هذا النوع بالمكان المذكور.

الوقفة كان يشارك بها عائلات من لقوا حتفهم في التفجير، إلى جانب عدد من نواب البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، ولقد وقعت مصادمات بينهم وبين قوات الأمن بسبب استخدام الأخيرة للقوة المفرطة ضدهم.

وفي كلمة له عقب تلك الأحداث، قال فلكناس أوجا، نائب الحزب الكردي بالبرلمان "كانت لدينا رغبة لإحياء ذكرى من قضوا نحبهم هنا، لكن الجهات الرسمية والأمنية تمنعنا من ذلك".