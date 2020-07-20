11 برلمانيا إيرانيا يعانون من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير إخباري إيراني بأن عضوا آخر بمجلس الشورى (البرلمان الإيراني) أصيب بفيروس كورونا. وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أنه تأكدت إصابة النائب حسين زاده بحريني بفيروس كورونا، وأنه الآن في حجر صحي منزلي. وأضافت الوكالة أنه حتى الآن، أصيب 11 عضوا بالبرلمان الإيراني بفيروس كورونا، وتوفي ثلاثة منهم. ويتعرض أعضاء البرلمان الإيراني لانتقادات لعدم التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعي المناسبة خلال الجلسات. وسجلت إيران إجمالا نحو 274 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 237 ألفا.

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