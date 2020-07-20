طهران تعلن إعدام عميل للاستخبارات الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) فقد تم إعدام العميل محمود موسوي مجد فجر أمس.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي قد أعلن في العاشر من يونيو الماضي صدور حكم الإعدام بحقه لإدانته بتزويد الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» والموساد الإسرائيلي بمعلومات أمنية، خاصة عن القوات المسلحة الإيرانية بما فيها قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وصرح إسماعيلي بإن إحدى التهم الموجهة إلى هذا الشخص هي الكشف عن أماكن تردد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة، وبعض القادة العسكريين في مراحل زمنية مختلفة.

وكانت إيران أعلنت الثلاثاء الماضي إعدام شخص آخر أدين بالتخابر لصالح الاستخبارات الأمريكية.