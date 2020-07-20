1106 أتراك يشاركون في ملاحقة الأكراد

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ونقلت وكالة «الأناضول» عن الوزارة القول في بيان إن قيادة قوات الدرك في هكاري، أطلقت العملية في وقت متأخر من ليلة أمس، بمشاركة 1106 عناصر من قوات المهام الخاصة في الدرك والشرطة.
وأكد البيان تحييد ثلاثة مسلحين في العملية المدعومة بغطاء جوي، مشددا عزم قوات الأمن على مواصلة عملياتها حتى القضاء على الإرهاب كليا بالبلاد.
يشار إلى أن منظمة «حزب العمال الكردستاني» مصنفة منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد وشمال العراق منذ يوليو 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.
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