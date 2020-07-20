خطط قطرية تركية لتوطين الإرهابيين بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خطط قطرية وتركية لتوطين التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش والتنظيمات الإرهابية كافة بالسودان عبر ليبيا، فى إطار خطط الدولتين لغزو مصر بالتنظيمات الإرهابية وتكرار السيناريو السورى.

وكشف المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى، عن خطط تركية قطرية لحصار مصر بحزام إرهابى من ليبيا والسودان من خلال تدريب تركيا للتنظيمات الإرهابية داخل ليبيا وجلب تنظيمات إرهابية من قارة أفريقيا وتوطينها في ليبيا والسودان، في ظل تمويل قطر لتلك التنظيمات ودفع المليارات لتحقيق مآربها.

وأكد أن قطر وتركيا ستعملان على نقل التنظيمات الإرهابية من العراق وسوريا ومن قارة أفريقيا للقتال بليبيا، وإرسال تلك التنظيمات للسيطرة على الأراضى السودانية فى المستقبل القريب.

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وكشف تقرير سابق لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، أن هناك خططا تركية للسيطرة الكاملة على الأراضي الليبية واحتلال سرت والجفرة والهلال النفطى لتهديد مصالح الدول الأوروبية.

وأوضح القنائى، أن تركيا تسعى لتعزيز وجودها العسكرى داخل ليبيا، إضافة للاستعدادات التركية العسكرية بمشاركة حكومة الوفاق غير المعتمدة للسيطرة على الهلال النفطى بسرت والجفرة، وذلك بهدف الضغط على الدول الأوروبية المعارضة لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى وعلى رأسها فرنسا وألمانيا، مبينا أن أنقرة تخطط أيضا للسيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر سيطرتها على سواحل ليبيا.

وأضاف أن جلب أنقرة للدواعش والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا يهدف أيضا لتهديد أمن الدول الأوروبية وممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبى عبر سيطرة تركيا على ليبيا.