8.1 ملايين تعافوا من كورونا حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 14.5 مليون حالة حتى أمس، في حين تجاوز عدد المتعافين 8.1 ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 605 آلاف. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا وإيطاليا وتركيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

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