20 قتيلا في اشتباكات بنيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الجيش النيجيري أن القتال بين القوات النيجيرية ومجموعة مسلحة في شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل. وسقط في اشتباكات مقاطعة جيبيا بولاية كاتسينا ثلاثة جنود و17 آخرون، وصفهم بينارد أونيكو المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان عبر البريد الالكتروني بأنهم لصوص ماشية وخاطفون. ونفى أونيكو تقارير وسائل الإعلام التي ذكرت أن ما يصل لـ23 جنديا قتلوا. وبينما حاربت القوات النيجيرية تمردا في شمال شرق البلاد على مدار العقد الماضي، شهد شمال غرب البلاد صراعا متصاعدا بين رعاة الماشية والمزارعين للسيطرة على المراعي.

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