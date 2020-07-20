شكرا لقرائتكم خبر شكري لعباس: حشد دولي لوقف مخطط الضم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري منع مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

وأطلع عباس، لدى استقباله شكري في مدينة رام الله، على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الهادف إلى منع قيام إســـرائيل بتنفيذ خطط الضم.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هاتف عباس مساء أمس، وأكد رفض أية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السيسي قوله إن أي حلول أحادية «ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق عدم الاستقرار في المنطقة».