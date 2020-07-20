شكري لعباس: حشد دولي لوقف مخطط الضم

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وأطلع عباس، لدى استقباله شكري في مدينة رام الله، على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الهادف إلى منع قيام إســـرائيل بتنفيذ خطط الضم.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هاتف عباس مساء أمس، وأكد رفض أية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السيسي قوله إن أي حلول أحادية «ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق عدم الاستقرار في المنطقة».
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