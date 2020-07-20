ألمانيا تحتفل بمحاولة اغتيال هتلر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل كبار الساسة وضباط الجيش في ألمانيا أمس، بذكرى محاولة الاغتيال الفاشلة ضد أدولف هتلر في عام 1944، مع حضور حفيد مدبر المحاولة، القائد العسكري كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج. وقال الحفيد، فيليب فون شولتهيس عند النصب التذكاري لمقاتلي المقاومة الألمانية في الحرب العالمية الثانية في برلين «20 يوليو كان يوم التحرير. هذه الحقيقة باقية رغم فشل الثورة».

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