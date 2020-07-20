1000 سلة غذائية سعودية في سقطرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,000 سلة غذائية، تزن 74 طنا، بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 6,000 فرد من الأسر الأشد حاجة وفقرا. وشمل التوزيع مناطق مربع جوءه، وديئشل، وحي السلام، ودرشيم، ودنوب، وجوءه، وباعه، ودنبه، ونتين، وبركرب، وحاصن، ودمركوا، وجسفوا، وحزمهي، والأشعري، وصابرهن، في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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