مصر: جهود السعودية الكبيرة ستعيد الاستقرار لليمن

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وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس مع نظيره اليمني معين عبدالملك الذي يزور مصر حاليا عقب جلسة المباحثات الثنائية التي عقدت بينهما «إن التدخلات غير العربية في الشأن اليمني تزعزع الاستقرار وتزيد من صعوبة المشهد اليمني»، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة لمصر، خاصة أن الجانب اليمني طلب مساندة مصر في جهود إعادة الإعمار للدولة اليمنية.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني من جانبه أن المباحثات كانت مهمة واللقاءات بين رئيس الوزراء في مصر مع الجانب اليمني سمحت بتبادل وجهات النظر في الملفات كافة، مؤكدا أن لدى قيادة البلدين رؤية واحدة حول طبيعة المخاطر التي تهدد المنطقة وتهدد الأمن القومي العربي بشكل عام.
وقال «إن اليمن يعاني بسبب تدخل النفوذ الإيراني فيه، وهو التغلغل والتهديد الذي يستهدف باب المندب والتجارة وأمن البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن المباحثات مع الجانب المصري تطرقت إلى عدد من المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي.
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