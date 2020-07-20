شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: لصوص الحوثي ينهبون الشعب اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت ميليشيات الحوثي الإرهابية أحد أفراد الأسرة المدعو إبراهيم أحمد الحوثي رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، أحد أهم البنوك الحكومية، ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الإيرادية، وحوثنة مؤسسات الدولة.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس، أن الخطوة تأتي ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الإيرادية»، وأوضح أن مدير مكتب زعيم ميليشيات الحوثي المدعو المشاط أصدر قرارا غير شرعي بتعيين أحد أفراد الأسرة، رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي.

وعد أن «تعيين زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي لأقاربه على رأس المؤسسات الإيرادية للدولة في مناطق سيطرة الميليشيات، يثبت أنهم مجرد لصوص جاؤوا لنهب الشعب اليمني وجمع أكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة وأوجاع ودماء اليمنيين».

وتواصل ميليشيات الحوثي تنفيذ حملات على البنوك والمرافق الحكومية والخاصة والمؤسسات التجارية في مناطق سيطرتها، بهدف توسيع نفوذها المالي والإداري.

وكانت الميليشيات استولت بشكل كامل على وثائق وأرشيف بنك التسليف التعاوني الزراعي، ونقلته إلى مكان مجهول أواخر ديسمبر 2017، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه.

وفي سياق آخر، قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن «الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بمعدل خطير، مما قد يدفع بالسكان إلى معاناة ارتفاع معدل مستويات الجوع»، وأضاف «تعد المساعدات الغذائية الطارئة بمثابة شريان حياة لملايين السكان في اليمن».

ميدانيا تعرضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لضربات موجعة في جبهتي الضالع جنوبا وساحل اليمن الغربي، وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة مصرع 9 قناصين من ميليشيات الحوثي، و3 من مساعديهم، على أيدي القوات المشتركة في الساحل الغربي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد أن وحدات الاستطلاع رصدت مجموعة قناصين حوثيين ضمن مجموعة قتالية جديدة استقدمتها الميليشيات من صعدة لتحقيق اختراق باتجاه المناطق المحررة في الساحل الغربي، وانتهى بها الحال إلى مستشفى الكويت داخل مدينة الحديدة بين قتلى وجرحى.

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وأشار إلى أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تخلصت من دفعة القناصة الحوثية خلال سحق الهجمات ومحاولات التسلل الانتحارية التي شهدتها مدينة الحديدة وقطاعات الجاح والدريهمي والجبلية والفازة والتحيتا وحيس في الأيام القليلة الماضية.

ووزع الإعلام العسكري مشاهد توثق لحظة التخلص من 6 قناصين حوثيين شرق الجاح بمديرية بيت الفقيه وشرق الجبلية بمديرية التحيتا، وفي حجة شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات على مواقع مليشيات الحوثي بمنطقة الجر بعبس شمال غربي حجة، ومديرية مستبأ شمالي حجة، أدت لتدمير عتاد عسكري حوثي كبير، ومصرع عدد من ميليشيات الحوثي.

مشاهدات يمنية

• ميليشيات الحوثي تواصل تجنيد الأطفال في مناطق سيطرتها وسط صمت للمنظمات الحقوقية

• مقتل قائد القوات الخاصة ومرافقيه بمنطقة المحفد بأبين في كمين مسلح.

• انتعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي بمناطق سيطرة الحوثي

• رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، تندد باستمرار الانتهاكات الحوثية ضد النساء المختطفات