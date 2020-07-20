السفير السعودي بالقاهرة يكشف عن آخر التطورات المتعلقة بصحة سلمان بن عبد العزيز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

الخليج 365 – القاهرة



أعلن سفير المملكة السعودية في القاهرة أن الوضع الصحي لملكهم سلمان بن عبدالعزيز ليس مستقرا بعد.

وقال: نشكر الإخوة على ما أرسلوا إلينا من رسائل تضامن ومودة، ونعلن أن الملك سلمان … حاليا في المستشفى ولم يخرج منها بعد، مضيفا أنه تكلم مع المعنيين بالأمر في الرياض وقالوا أن صحة الملك ليست على ما يرام.

وفيما من المرتقب أن تعلن السعودية حالة الطوارئ في الرياض، اوضح السفير أنه تم تعليق جميع الرحلات الدبلوماسية إلى السعودية، كما تم إرسال قوات من الجيش إلى الرياض تحسبا لحدوث أي طارئ.

وتابع أسامة نقلي أن الديوان الملكي السعودي على أتم الاستعداد لمواجهة كل طارئ.

وصدر صباح الاثنين عن الديوان الملكي بياناً أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل يوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 مــ مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.