شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 181 لسنه 2020 بالموافقة علي ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون العربية بشأن الاتفاقية، وقع علي ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن، وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، المملكة الأردنية الهاشمية، دوله أرتيريا، جمهورية جيبوتي في مدينة الرياض بتاريخ 6 يناير 2020.

يضم المجلس في عضويته الدول العربية والإفريقية المُطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن التي تُصدق علي الميثاق ويهدف المجلس إلي رفع مستوي التعاون والتفاعم وتنسيق المواقف السياسية، توصيق التعاون الأمني، تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلي تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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كما يهدف المجلس - حسب المذكرة الايضاحية- إلي تنسيق الجهود في مجال استثمار ثروات قاع وباطن البحر الأحمر وخليج عدن وتنمية الموارد البحريه وإدارة مصائد الأسماك، تعزيز التعاون في العديد من المجالات ومنها التقنية والبحث العلمي والاعلام والثقافة والسياحة.