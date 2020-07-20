شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لـ"مرتضى منصور": "خليك هادى على طول".. والأخير: هحاول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، خلال إبدائه الموافقة على مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وفتح حساب إضافى للموازنة، قائلا له: "أتمنى أن تحافظ على هذا الهدوء على طول".
ولم تكن هذه المرة الأولى التى يداعب فيها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، النائب مرتضى منصور، المعروف بانفعاله واشتباكه، حيث قال له رئيس البرلمان، خلال جلسة سابقة: "يا مرتضى أتمنى أن تعطى لسانك إجازة لبعد الانتخابات".
وهو ما عقب عليه "منصور" قائلا: "أما عن إجازة اللسان.. حنحاول أن شاء الله".
وشهدت الجلسة العامة اليوم، قيام مجلس النواب بأخذ التصويت النهائى، نداءً بالاسم على مشروعى قانونين لتطبيقهما بأثر رجعى، وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019- 2020"، ومشروع قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.
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