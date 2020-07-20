شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على ضم العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر لفئات بدل مخاطر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على طلب المداولة المقدم من النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر للفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقا لمشروع القانون.

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وقال العمارى: "التعديل على البند 2 من المادة 3 فى ضوء ملاحظة مجلس الدولة بشأن خلو النص من بعض الفئات التى تتساوى فى المراكز القانونى واستحقاق بدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وهم العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر"، ووافق المجلس على التعديل.

كما وافق المجلس على طلب العمارى بإجراء مداولة على المادة الرابعة الفقرة الأولى، حيث أدخل تعديل اتساقا مع تعديل المادة 3 بعد إضافة العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر، بإضافة عبارة " أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، وكذلك وافق على طلبه بتعديل المادة 9، حيث تم حذف البند الخاص بممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية.