شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا.. "الكولونيل قنونو"..في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم جانباً من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول شخصية وتصريحات العقيد طيار محمد قنونو المتحدث لما يسمى بحكومة الوفاق الليبيبة.





Advertisements

ويقول شريف عارف: أنه على مر التاريخ، و في المعارك الكبرى غالباً ما تظهر شخصية ما ساخرة، تعطى للأجواء ترطيباً خاصاً وسط لهيب الأحداث والإشتباكات، وغالباً ما تترك هذه الشخصية تأثيراً بين عامة الناس، خاصة حينما يكون الحديث بعيداً عن العقل والمنطق أو العلوم العسكرية !



ويضيف شريف عارف: ظهر "قنونو" على الساحة، حينما أصدر فايز السراج القرار رقم 37 لسنة 2019 بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية، تضمن تعيين العقيد طيار محمد حسن محمد قنونو ناطقًا رسميًا. لم تسلم تصريحات "قنونو" الكوميدية من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان – ولازال- بمثابة "نجم الشباك" في أفلام العيد، فقد تواكبت تصريحاته مع بدء " الحظر " الذي صاحب الأسابيع الأولى من جائحة " كورونا " ، وكان كلامة مادة ثرية للقفشات في ليالي الحظر.



يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .