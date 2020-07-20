شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان موجها التحية لنواب مطروح: تؤدون دورا مهما فى الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر والتحية لنواب محافظة مطروح، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، أثناء التصويت بشكل نهائى ونداء بالاسم على على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب أحمد رسلان، عضو مجلس النواب بمطروح، ورئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بالاهتمام بمنظومة الصحة فى مطروح وتطوير بعض المستشفيات فى المحافظة لتحسين الخدمة.

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ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا تضامنه مع مطلبه، وقال: "كل الشكر لنواب وأهالى محافظة مطروح، أنتم قمتم بدور مهم جدا خلال الفترة الماضية والحالية فى ظل هذه الظروف".

وقال النائب سليمان العميرى، نائب مطروح، فى كلمته، موجها حديثه لرئيس المجلس والأعضاء: "جزيل الشكر والامتنان على هذا الثناء لنواب مطروح، ولكم الشكر والتقدير من حراس وأمناء بوابة مصر الغربية، ونحن على العهد دائما".