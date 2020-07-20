شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة الصحة تشارك بالجلسة العامة لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى مقر مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

وارتدت وزيرة الصحة الكمامة، وبحوزتها زجاجة الكحول التزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحرص عدد من أعضاء مجلس النواب، على مصافحتها وتقديم لها الطلبات للموافقة عليها.

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وأكد عبد العال أن اليوم سيشهد انعقاد أكثر من جلسة عامة، مناشدا النواب بالحرص الشديد على حضور تلك الجلسات، قائلا: "اليوم هيبقى طويل، هناك أكثر من جلسة، والتخلف فى هذه الجلسات غير مقبول على الإطلاق".

كما ناشد عبد العال، أعضاء البرلمان بالالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بينهم داخل القاعة، ومن ناحيته ناشد مقرر الجلسة العامة للبرلمان أعضاء مجلس النواب المتواجدين فى البهو الفرعونى أو اللجان النوعية أو بأى مكان آخر داخل المجلس سرعة التوجه إلى قاعة الجلسة العامة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين والتى أخذ فيها دكتور على عبد العال الموافقة على عدة قوانين أهمها مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

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