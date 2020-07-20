شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: راضى عن أداء المجلس ومن يدعى ضعفه ينظر للسير الذاتيه لرؤساء اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رضاه عن أداء المجلس مطالبًا من يدعى ضعف المجلس، أن يطلع على السير الذاتية لرؤساء اللجان والتقارير الصادر عنها وكيفية إدارتهم، قائلًا: "أنا معرفش مين رؤساء الأحزاب اللى اتكلموا عن ضعف المجلس لكن ردى عليهم بسيط انظروا إلى السير الذاتية لرؤساء 25 لجنة برلمانية .. أنا شخصيا راضى جدا".

وفى المقابل رفض أعضاء مجلس النواب، الاتهامات التى يوجهها البعض عن ضعف المجلس، حيث قال النائب محمد هانى الحناوى، أن البرلمان الحالى من أقوى المجالس، وتحمل الكثير، مؤكدًا على حكمة رئيسة الدكتور على عبد العال فى إدارة المجلس، وسعيه إلى التوفيق بين الجميع.

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فى سياق متصل، طالب الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة البرلس فى محافظة كفر الشيخ، بسرعه مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تعويض الأهالى المقام على أراضيهم مشروع الرمال السوداء، لاسيما أنها ملك الأهالى وليست أملاك دولة.

وشدد جاد الله، على أهمية أيضا حماية الشواطئ، مطالبًا بمناقشة طلبه فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الأمر الذى عقب عليه بأن رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، موجود بالجلسة واستمع إلى الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتى تشهد أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وكذا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن.