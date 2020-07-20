شكرا لقرائتكم خبر عن إلهامى عجينة يرفض قانون المهن الطبية.. وعبد العال ممازحا: عاملنا مشاكل مع الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وكذا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن.

الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، إلى ممازحته قائلًا : " أنت عاملنا مشاكل مع الصحة .. يعنى المفروض توافق".

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جدير بالذكر، أن مجلس النواب، سبق ورفض الطلب المُقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، لاتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف قبل المشكو فى حقه فى القضية رقم 2953 لسنه 2020 إدارى مركز شربين والمقيدة برقم 33 لسنه 2020/3 فحص أخذ رأى المكتب الفنى بشأن واقعة قيام النائب بسب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.

ويأتى هذا القرار، تأييدًا لقرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتى رفضت رفع الحصانة عن "عجينة" لانتفاء شروط رفع الحصانة، مؤكدة تقديرها واحترامها للجيش الأبيض.

وذلك فى أعقاب تقديم النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، باعتذار إلى جموع الأطباء، مضيفًا: "الأطباء أهلنا وأخواتنا، وأسرتى تضم الكثير من الأطباء، فكيف أسيء إليها، بل أؤكد احترام الجيش الأبيض وأطباء مصر.. وفى يوم من الأيام سأجلس تحت يد أحد الأطباء".