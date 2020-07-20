المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

خصص مركز ومدينة القرنة في محافظة الأقصر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، ودفع رسوم جدية التصالح، في إطار توجيهات المحافظ المستشار مصطفى ألهم.

وقال العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يستقبل طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء، ودفع رسوم جدية التصالح إلكترونيًا بالفيزا، ويعمل على فترتين، فترة صباحية من الساعة30 :8 صباحًا إلى 2:30 ظهرًا، وفترة مسائية من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء، طوال أيام الأسبوع للارتقاء وتحسين الخدمة للمواطنين.​