عمره 4 أشهر.. تعافي أصغر حالة كورونا بالوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الوادي الجديد عن تعافى أصغر حالة إصابة بفيروس كورونا، للطفل آسر محمد موسى، الذي يبلغ من العمر ٤ أشهر، من مدينة موط بالداخلة، وذلك بعد أن قضى فترة العزل داخل المستشفى رفقة والدته، التي نقلت العدوى له، وتماثلت هي الأخرى للشفاء وخرجت من المستشفى.

كانت لجنة أزمة كورونا بالمحافظة أعلنت الإثنين عن انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٢ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي وتعافي ٢٦ حالة من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الخارجة والداخلة العام والحميات وأبوتيج وملوي وتسجيل حالتي وفاة بمركز الداخلة والخارجة (٥٩ -٧٤ عامًا).

وحذرت المحافظة من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف والعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).

كما ناشد المحافظ المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ( السكر - الضغط - الأورام - الفشل الكلوي - أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.​