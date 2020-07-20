المحكمة العليا السعودية: أول أيام عيد الأضحى يوافق ٣١ يوليو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات



أصدرت المحكمة العُليا في السعودية، اليوم الاثنين، القرار رقم (135/هـ) بشأن أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد تعذر رؤية الهلال لشهر ذي الحجة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن دائرة الأهلة في المحكمة العُليا عقدت بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1441، متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، وبناء عليه اعتبرت المحكمة أن غدًا الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة، وهو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هجريًا، والوقوف بعرفة يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام، ويوافق للثلاثين من شهر يوليو الجاري.

وأعلنت أن عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.