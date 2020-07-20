الأقصر تطرح مزايدات علنية في ٢٩ يوليو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
أعلنت محافظة الأقصر عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة يومي ٢٩ يوليو الجاري.
وقال بيان للمحافظة، اليوم الإثنين، إن المزايدات العلنية تتضمن الترخيص باستغلال حق امتياز الإعلانات بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، ويبلغ سعر كراسة الشروط (699 جنيهًا)، والتأمين مؤقت ( 450000 جنيه).
وأضاف البيان كما تشمل المزايدات العلنية الترخيص بالانتفاع بكافتريا البيت النوبى لمدة خمس عشر سنة، وتبلغ قيمة كراسة الشروط (299 جنيهًا)، والتأمين المؤقت (10000 جنيه).
وأوضح البيان أن كراسات الشروط والمواصفات تباع بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ت ف / 0952281578، وتنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الأقصر الساعة الثانية عشر ظهرًا.
وأضاف البيان ويزيد التأمين المؤقت إلي 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد بالنسبة للمزاد الأول، و عن الثلاث سنوات الأولي بالنسبة للمزاد الثاني فور الرسو، ويجدد التامين قبل بداية الثلاث سنوات التالية، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.
واستدرك البيان بأن المستندات المبينة بكراسات الشروط يمكن الاطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات، وذلك بالدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg).
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