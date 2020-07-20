البرلمان يوافق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع عليه في الرياض في 6 يناير 2020.

جاء ذلك عقب استعراض النائب أحمد رسلان، تقرير لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشأن القرار.

ووافقت اللجنة السرية للبرلمان، اليوم على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.