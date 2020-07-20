الإفتاء تعلن غُرة شهر ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غدٍ، الأربعاء، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وأن ‎وقفة عرفات يوم الخميس 30 من يوليو الجاري.

وأوضحت دار الإفتاء أن ‎أول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31- 7- ‪2020‬م.