الإفتاء تعلن غُرة شهر ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غدٍ، الأربعاء، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وأن وقفة عرفات يوم الخميس 30 من يوليو الجاري.
وأوضحت دار الإفتاء أن أول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31- 7- 2020م.
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