​قيادي بـ"الشعب الجمهوري": انتخابات الشيوخ تحقق الاستقرار في الحياة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال محمد سعيد الدابي، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ يعزز المسار الديمقراطي، ويعزز وجود الأحزاب السياسية ويعطيها الفرصة للتعبير عن نفسها من خلال المجلس.

وأشار إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على إجراء انتخابات الشيوخ رغم صعوبة التوقيت والظروف شديدة الحرج والدقة التي تمر بها البلاد لإنجاز الاستحقاق الدستوري.

وأضاف "الدابي"، في بيان اليوم، أن الغرفة الثانية للبرلمان، ليس الهدف منها مجرد خطوة للتغيير، ولكن دعم واستقرار الحياة السياسية، كما أن وجود مجلس الشيوخ سيسهم بشكل جاد وفعال في تحقيق الاستقرار، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأحزاب المصرية للتواجد الفعلي على الساحة السياسية، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر، عبر المجلس.

وأشار القيادي بـ"الشعب الجمهوري"، إلى أن مصر طوال السنوات الماضية وبرغم التحديات الاقتصادية والسياسية، استطاعت تنظيم انتخابات مجلس النواب والتعديلات الدستورية، وتواصل التقدم في مسارها الديمقراطي وهو ما يبهر الشعوب العربية برمتها.