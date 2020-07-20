حكومة "الوفاق الوطني" الليبيّة تنشر صور تعزيزاتها في سرت

أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، وصول تعزيزات كبيرة إلى سرت، تضم أرتالا مزودة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية.
وقالت الغرفة في بيان لها على موقع "فايسبوك" إن هذه التعزيزات التي وصلت أمس السبت "من مختلف المدن الليبية"، تأتي في إطار الدعم المتواصل لعملية "دروب النصر"، والتي تستعد فيها قوات الوفاق لمحاولة السيطرة سرت والجفرة.
وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث بإسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد صرح في وقت سابق بأن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.
المصدر: RT
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