فلسطين: 186 حالة وفاة و3683 إصابة بين الجالية بالعالم بسبب كورونا

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف أبناء الجالية حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إلى 186 حالة وفاة وفقا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.



وذكرت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن السفارات الفلسطينية سجلت إصابة 3683 حالة في صفوف الجاليات حول العالم وتعافي

1563 حالة.وأوضحت الوزارة أن سفارة فلسطين لدى كولومبيا سجلت أول حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية بسبب فيروس "كورونا".

كما أفادت سفارة فلسطين لدى الجزائر بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 حالات.