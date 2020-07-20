قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيناقش في موسكو يوم 21 يوليو، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، المشاريع المشتركة الكبرى في مجال الطاقة والنقل والزراعة وفقالموقع روسيا اليوم.
وأضافت الخارجية الروسية، في تعليقها اليوم: "وعند مناقشة قضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، سيتم النظر في وضع وآفاق تطويرالحوار السياسي، والعلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة الكبيرة، في مجالات الطاقة والنقل والزراعة".
وسيولي الوزيران، اهتماما خاصا للقضايا المدرجة في جدول الأعمال الدولي الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا والخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا : لافروف وظريف سيناقشان المشاريع المشتركة الكبرى في مجال الطاقة والنقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.