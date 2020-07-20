باحث بجامعة أوكسفورد : إتاحة أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا بحلول سبتمبر

قال باحث إن التقديرات الأولية التي تشير إلى إنتاج مليون جرعة من لقاح محتمل لـ"كوفيد-19" تطوره شركة "أسترا زينيكا" وجامعة "أوكسفورد" بحلول سبتمبر، قد تكون أقل من التوقعات.

وأضاف الباحث أدريان هيل من جامعة "أوكسفورد"، أن ذلك يعتمد على سرعة إتمام إجراء تجارب المراحل النهائية.

وصرح هيل "ربما يتم تصنيع مليون جرعة بحلول سبتمبر: يبدو هذا تقدير متواضع جدا بالنظر إلى النطاق الذي

تتم به الأمور"، في إشارة لطاقة التصنيع لـ"أسترا زينيكا".

وأوضح قائلا "بالتأكيد سيكون هناك مليون جرعة في سبتمبر.. لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطاق التصنيع هو مسار المرض ومتى سيتم وضع حد له".

وتابع قائلا": "من الممكن وجود لقاحات بنهاية العام".

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في جامعة "أكسفورد" البريطانية، نجاحا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، التي أظهرت علامات الفعالية والأمان.

وجاء في مقال لمؤلفي اللقاح نشرته الاثنين، المجلة الطبية البريطانية "لانسيت": "هناك نتائج مشجعة تشير إلى سلامة الدواء".

وأضاف المقال: "لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة، وقد لوحظ حدوث انقلاب لدى أمصال أكثر من 96 % من المشاركين في الدراسة، حيث تم إنتاج الأجسام المضادة المعادلة في 85 % منهم".

وتابع: "كان 90 % من المشاركين لديهم استجابة خلايا تي. اللمفاوية في الجسم".