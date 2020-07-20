الصحة العالمية: هناك أخبار جيدة بشأن لقاح كورونا

قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن هناك "أخبارا جيدة" بشأن لقاح فيروس كورونا، لكن لا يزال أمامه طريق طويل وفقا لموقع روسيا اليوم.
ولفت ريان إلى "أننا سنواجه تحديا عندما تظهر اللقاحات للعمل بما يكفي من الإنتاج لإمداد العالم".
بدوره، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية إن الالتزام السياسي هو مفتاح التوزيع العادل للقاحات
وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن اللقاح التجريبي الذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" لصناعة الأدوية للوقاية مرض كوفيد-19 كان آمنا وطور استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية لدى متطوعين أصحاء، ورصد أعلى مستوى للاستجابة لدى منتلقوا جرعتين منه.
وحسبما ذكرت النتائج التي نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، لم يتسبب اللقاح، الذي يحمل اسم "إيه.زد.دي 1222" وطورته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، في حدوث أي أعراض جانبية خطيرة، وحفز استجابة الأجسام المضادة ونظام خلية "تي" المناعي.
وقالت سارة جيلبرت مطورة اللقاح "لا يزال أمامنا الكثير للقيام به قبل أن نؤكد ما إذا كان اللقاح الذي نطوره سيساعد في التعامل مع جائحة كوفيد-19، لكن هذه النتائج الأولية تحمل بصيصا من الأمل".
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