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تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الاثنين

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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وكانت المحكمة العليا في ، دعت لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

وبناء عليه سيكون يوم الخميس الموافق 30 يوليو هو يوم عرفة، ويوم الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، بدأت في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح أمس الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وفق “الرياض”.

يأتي ذلك تطبيقا لما أعلنه سابقا، مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاق بالأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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