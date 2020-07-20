الرئاسة المصرية: تم التوافق بين السيسي وترامب على تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت الرئاسة المصرية انه تم التوافق بين السيسي وترامب على تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد وذلك تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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