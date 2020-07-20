الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعلن تمديد صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات من الوزن الثقيل

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنه تقرر تمديد مدة سريان صلاحية محاضر المراقبة التقنية الدورية للمركبات ذات الوزن الثقيل التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو الماضيين، إلى غاية 15 غشت 2020.

وأخبر مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في بلاغ اليوم الاثنين، كافة مرتفقي مراكز المراقبة التقنية للمركبات بأنه تقرر أيضا تمكين أصحاب المركبات ذات الوزن الثقيل الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية الدورية، التي انتهت صلاحيتها ابتداء من تاريخ 12 يونيو 2020 أو أصبحت خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى ابتداء من هذا التاريخ، من مهلة إلى غاية 15 غشت 2020 من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية لمركباتهم.

وأكدت الوكالة الوطنية، حسب المصدر ذاته، أن الاستفادة من هذه المهلة الإضافية مشروطة بتوفر صاحب المركبة على وصل حجز موعد لإخضاع مركبته للمراقبة التقنية قبل تاريخ 15 غشت 2020، مسلم من طرف أحد مراكز المراقبة التقنية للمركبات المرخصة، والإدلاء به عند الاقتضاء.