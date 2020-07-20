3 إنجازات جديدة للمغربي فرانش مونتانا.. أرقام خيالية

حقف مغني الراب المغربي الأمريكي، فرانش مونتانا، 3 إنجازات موسيقية جديدة، جعلته يخطو أكثر نحو تخليد اسمه في ساحة الموسيقي العالمية.

وبلغت أغنية فرانش مونتاتا، ما يفوق 13 بليون استماع، كما نالت 41 أغنية منفردة له، جائزة الأسطوانة البلاتينية، كما صنف ألبومه Jungle Rules، ألبوما بلاتينيا.

الإنجازات، التي حققها فرانش مونتانا، قال عنها في حوار، نهاية الأسبوع الماضي، مع موقع “Variety”، إنه فرح جدا بها، فأن يأتي من المغرب ويحقق كل هذا، أمر يعني له الكثير.

ابن المدينة القديمة في الدارالبيضاء، الذي غادر بلده الأم نحو بلاد العام سام في عمر 13 سنة، استطاع في السنوات، التي احترف فيها الراب أن يحظى بشهرة واسعة عالميا، تتوج حاليا بانجازات مرتبطة بالأرقام، التي تحققها أعماله الفنية.