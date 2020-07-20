تعرف على البرامج الأكثر مشاهدة خلال الشهر الماضي

كشف مركز قياس نسبة مشاهدة المغاربة للقنوات الوطنية، سيوميد، اليوم الاثنين، ترتيب البرامج الأكثر مشاهدة، خلال شهر يونيو الماضي.

وتصدر قائمة” الطوب 10″ لبرامج القناة الثانية، خلال يونيو الماضي، المسلسل التركي “الوعد” بـ8.65 مليون مشاهد، فيما احتل المسلسل التركي الآخر “فرصة ثانية” المركز الثاني بـ8.35 مليون مشاهد، متبوعان بمجلة” أسئلة حول كورونا” بـ7.98، ثم برنامج “جزيرة الكنز” بـ7.42، وخلفه الفيلم المغربي التلفزي “بابا تكونيكتا” بـ7.01 مليون مشاهد، ثم فيلم “زمان كنزة” بـ6.85 مليون مشاهد، والمسلسل التركي “حب أبيض وأسود” بـ6.18 مليون مشاهد، والفيلم التلفزي “العاطي الله” بـ5.96 مليون مشاهد، ثم “الأخبار باللغة العربية” بـ5.78 مليون مشاهد، وبرنامج “رشيد شو في الدار” حلقة البروفيسور منصف السلاوي بـ5.57 مليون مشاهد.

وتصدر مسلسل ” قضية العمر” قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الأولى بـ4.73 مليون مشاهد، متبوعا بـ”مداولة” بـ3.48 مليون مشاهد، ثم “الأخبار باللغة العربية” في المرتبة الثالثة بـ3.36، وبرنامج “لالة العروسة” (إعادة)، رابعا بـ3.35 مليون مشاهد، تليه سلسلة “الدنيا دوارة” في المركز الخامس بـ3.03 مليون مشاهد.

واحتل برنامج مسابقات “ستاند أب”(إعادة) المركز السادس بـ2.64 مليون مشاهد، متبوعا بسلسلة “ساعة في الجحيم” بـ2.44 مليون مشاهد، ثم مجلة “وجوه” بـ2.21 مليون مشاهد، ومسلسل الصفحة الأولى بـ2.21 مليون مشاهد كذلك، ومسلسل” المختار” في المركز العاشر بـ2.14 مليون مشاهد.