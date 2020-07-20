القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 4 أشخاص وشُخصت 1,183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة بلغت 29,201، بعد تعافي 22,060 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 51,676.
وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 264، منهم 80 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 8.1%، بعد تدهور الحالة الصحية لـ6 مصابين.
ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 415 حالة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة بلغت 1%.
ويرقد في المشافي 664 مريضًا بكورونا، بينهم 122 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 28,537 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.
وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:08 من مساء اليوم، بلغ 10,951؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 1,008 إصابات، بعد إجراء 19,687 فحصا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1,183 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.