الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و1,183 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 4 أشخاص وشُخصت 1,183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة بلغت 29,201، بعد تعافي 22,060 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 51,676.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 264، منهم 80 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 8.1%، بعد تدهور الحالة الصحية لـ6 مصابين.

Advertisements

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 415 حالة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة بلغت 1%.

ويرقد في المشافي 664 مريضًا بكورونا، بينهم 122 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 28,537 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:08 من مساء اليوم، بلغ 10,951؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 1,008 إصابات، بعد إجراء 19,687 فحصا.