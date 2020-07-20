الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يضمّ هذا الملفّ سبعة تقارير تتناول الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ جائحة كورونا (Covid19)، وقد استضافت فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة عبرها 33 شخصيّة فلسطينيّة، من فنّانين وكتّاب وسينمائيّين ومنتجين وباحثين ومديرين وفاعلين ثقافيّين، من الشتات، والقدس، وأراضي 48، وقطاع غزّة، والضفّة الغربيّة؛ بهدف تناول قضايا القطاع الثقافيّ الفلسطينيّ، واقعه وتحدّياته والحلول الّتي يحاول ابتكارها لتجاوزها، في ظلّ الجائحة، والأثر الّذي لها في أنماط الفعل الثقافيّ وسوقه، والتحوّلات الطارئة فيهما، وكذلك في شخوص وأفكار المنتمين إلى هذا القطاع. ضيوف الملفّ: ابتسام بركات | أحمد أبو طوق | إلياس عبد ربّه | أمير عابدي | أنوار شرارة | إيلينا ناصيف | بطرس خوري | بلال خطيب | تغريد النجّار | جوني منصور | خالد عليّان | دنيس أسعد | رشيد مشهراوي | رائد القطناني | ربيع عيد | سائد أنضوني | سلطان ياسين | فداء اللدّاوي | عامر حليحل | عزّة الشيخ أحمد | عالا الشيخ، | متري الراهب | محمّد بكري | محمّد جحا | منير بكري | مي عودة | مي كالوتي | وسام موسى. إعداد: أوس يعقوب | تدقيق: د. سامي حمام | إشراف وتحرير: علي مواسي. سينما فلسطينيّة تؤنس وحشة الحَجْر ثقافة أونلاين... مبادرات فلسطينيّة في ظلّ الجائحة فنون تشكيليّة فلسطينيّة في زمن الحجْر Advertisements موجة ثانية... وفعل ثقافيّ فلسطينيّ يتحدّى كورونا "كورونافون"... يوميّات الحجْر الفلسطينيّ كورونا في شهرها الرابع... والفعل الثقافيّ يُصِرّ مَنْ ينقذ الثقافة الفلسطينيّة ومبدعيها من كورونا؟

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