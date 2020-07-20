تمديدُ اعتقال محافظ القدس حتى الأحد المُقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مدّدت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، توقيف محافظ القدس المُحتلّة، عدنان غيث، حتى يوم الأحد المُقبل، في إطار التحقيق معه حول شبهات تتعلق "بالإرهاب"، في حين تُعدّ هذه المرة الأولى، التي يجري فيها التحقيق مع غيث، بشبهة "الإرهاب".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن محامي غيث، محمد محمود، قوله، إن محكمة الصلح الإسرائيلية التي عقدت الإثنين جلسة "سرية"، قررت تمديد توقيفه حتى يوم الأحد.

وذكر محمود، أن غيث موقوف في سجن عسقلان، ويخضع للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وأوضح أن المحافظ، يواجه تهمة مخالفة قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية، والعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، بالإضافة إلى شبهة التخطيط لعمل "إرهابي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أوضح أنها المرة الأولى التي يجري فيها التحقيق مع المحافظ بشبهة الإرهاب.

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واعتقل الاحتلال الإسرائيليّ، أمس الأحد، غيث، كما داهمت قوّات الاحتلال منزله في بلدة سلوان، جنوبي القدس المحتلّة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله، بحسب "وفا".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد عيّن غيث محافظا للقدس الشرقية في العام 2018.

ومنذ توليه منصبه، اعتقل غيث من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرّة، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

وتسعى سلطات الاحتلال، من عمليات الاعتقال هذه، إلى تكريس سيادتها على المدينة المحتلة.